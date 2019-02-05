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"Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin"

Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi:- "Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin. Bu güçlerin Irak'ta kalmasına onay varsa bu açık bir anlaşmayla belirlenmeli. Onların kalmasının kabul edilmemesi kararı çıkarsa da ivedilikle ülkeyi terk etmeleri gerekecek çünkü 'müdahaleci güç' konumunda olacaklar"

05 Şubat 2019 Salı 11:54
"Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski başbakanlardan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin kararın Bakanlar Kurulu ve Meclis tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Allavi, ülkede tartışma konusu olan ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

Konunun Bakanlar Kurulu ve Meclis'in sorumluluğunda olduğunu belirten Allavi, "Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin. Bu güçlerin Irak'ta kalmasına onay varsa bu açık bir anlaşmayla belirlenmeli. Onların kalmasının kabul edilmemesi kararı çıkarsa da ivedilikle ülkeyi terk etmeleri gerekecek çünkü 'müdahaleci güç' konumunda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel güçler arasındaki çatışmaların Irak'a yansıdığını söyleyen Allavi, "Bu, mutlak surette kabul edilemez. Irak'ın diğer ülkelere karşı saldırı yeri olmasını da istemiyoruz. Başta İran olmak üzere diğer bölge ülkeleri de Irak'ın içişlerine karışmamalı. Bu, Irak'ın çıkarına zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede diyaloğun gerekli olduğunu vurgulayan Allavi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Arap ülkeleri ile Türkiye, İran ve Etiyopya'nın katılacağı bölgesel barış ve güvenlik konulu bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili Başbakan Adil Abdulmehdi'nin tutumunun önemli olduğunu ve ülkesinin terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

"Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık." diyen Halbusi, "Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız ancak önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz. Daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım." şeklinde konuşmuştu.

Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracaklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:54
  1. ABD
  2. Allavi
  3. Irak
  4. yabancı güçler

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