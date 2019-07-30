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Yabancı gençler Nevşehir’de park yapımında çalıştı

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelerek UNESCO tarafından desteklenen gönüllü çalışma programına katılan gençler, Nevşehir’deki bir park yapımında çalıştılar.

30 Temmuz 2019 Salı 13:06
Yabancı gençler Nevşehir’de park yapımında çalıştı

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelerek UNESCO tarafından desteklenen gönüllü çalışma programına katılan gençler, Nevşehir’deki bir park yapımında çalıştılar. Parkın tüm süs bitkileri ve çiçek dikiminin yapımını üstlenen gençler Nevşehirli çocuklar için çalıştı.


UNESCO tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi tarafından düzenlenen program çerçevesinde Tunus, Sırbistan, İtalya, Rusya, Meksika ve Güney Kore gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 17 genç, Nevşehir Belediyesi’nin 2000 Evler Mahallesi 3. Yol’da bulunan park yapım çalışmasında yer aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği park yenileme çalışmasına gönüllü olarak katılan gençler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mesaisine eşlik etti.


Belediye işçileri ile birlikte gün boyu park içerisinde peyzaj çalışmalarına katılan ve yüzlerce süs bitkisi ve çiçek dikimi gerçekleştiren gençler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürdü.


Gençlik Servisleri Merkezi gönüllüler liderlerinden Bilge Seranay Balcı açıklamasında, “Partnerlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü olan partnerlerimize çok teşekkür ederiz bizlere çok yardımcı oldukları için. Programımıza 9 farklı ülkeden gönüllerimiz katılıyor” dedi. Gençlik Servisleri Merkezi liderlerinden Güneş Aksoy ise 9 farklı ülkeden 17 gönüllünün katıldığı programda gönüllülerimiz burada olmaktan dolayı son derece mutlular dedi. Güneş Aksoy, “Gençlik Servisi merkezi tarafından düzenlenen UNESCO dünya mirası gönüllü çalışma programının lideriyim. Burada Kapadokya’da 9 farklı ülkeden 17 gönüllümüz ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar arasında çevre temizliği, kaldırım boyanması ve peyzaj var. Aynı zamanda Kapadokya’nın tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Gönüllülerimizi Kapadokya bölgesini gezdiriyoruz. Gönüllü gençlerimiz burada olmaktan son derece mutlular ve istekli bir şekilde çalışıyorlar” diye konuştu. Tunus’tan Kapadokya bölgesine gönüllü olarak gelen Mimarlık bölümü öğrencisi Maissa Chiboub ise Kapadokya’da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Chiboub, “ Kapadokya bölgesinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Burada Türk kültürünü öğreniyorum. Buranın insanları gerçekten çok sıcakkanlılar. Bizleri çok güzel bir şekilde misafir ediyorlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:06
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