Yabancı dil sınavı yapıldı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav, 41 il merkezinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi24 Mart 2019 Pazar 13:22
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi.
2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlendi.
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