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Yabancı dil sınavı yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav, 41 il merkezinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi

24 Mart 2019 Pazar 13:22
Yabancı dil sınavı yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi.

2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlendi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:22
  1. ÖSYM
  2. YDS

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