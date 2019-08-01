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Yabancı dil kursuna yoğun ilgi

Hacılar Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirerek kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik açtığı İngilizce kursu devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
Yabancı dil kursuna yoğun ilgi

Hacılar Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirerek kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik açtığı İngilizce kursu devam ediyor.


Hacılar Belediyesi tarafından Hacılar Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen A1 ve A2 seviyesi İngilizce kursuna yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan “İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve fiili sınırların olmadığı bir döneme işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin paylaşılması ile ortak olarak kullanılan diller sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya vatandaşı olabilmek günümüz gençliğinin en büyük özelliklerinden birisi olup, dünya vatandaşlığının sunduğu sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, en az bir hatta iki yabancı dili iyi düzeyde bilmekle mümkün olabilmektedir. Bizlerde ‘bir dil bir insan, iki dil iki insan’ atasözümüzün işret ettiği yolda vatandaşlarımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin eğitimi için her türlü desteği veriyoruz. Kültür Merkezimizde açtığımız kurslara gençlerimizin yoğun ilgisi oldu. Kurslarımızda bugüne kadar 172 öğrencimize yabancı dil eğitimi verdik. Bizler de bu ilgi karşısında desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Kurslarımıza iştirak eden ilkokul ve ortaokul seviyesinde öğrenim gören 71 genç kardeşime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
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