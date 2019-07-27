0553 313 94 23

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Kars Çayını mesken tutun yaban ördekleri, yavrularını da Kars Çayı’nda büyütüyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:29
Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Kars Çayını mesken tutun yaban ördekleri, yavrularını da Kars Çayı’nda büyütüyor. Yaban ördeklerini zaman zaman ise sokak köpekleri rahatsız ediyor.


Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yüzen iki ayrı ördek ailesi ise kameralara yansıdı. Yaban ördeklerinin tek korkusu ise suya girerek yavrularını rahatsız eden sokak köpekleri, yavrularını köpeklerden korumak isteyen anne ördek ise sürekli yavrularıyla birlikte yer değiştiriyor.


Kars Kalesi ve Taş Köprü ve Evliya Camii’nin bulunduğu bölgede yavrularını çıkaran yaban ördeklerinden birisinin 8 yavrusundan 4 tanesi kalırken, diğer ördeğin ise 6 yavrusun yeni yumurtadan çıktı gözlendi.


Anne ördekleri sürekli yavrularının yanında hareket ederek onları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaya çalıyor. Özellikle son günlerde sokak köpeklerinin suya girerek kovaladığı yaban ördeklerinin yavrularını büyütmesi ise bu şartlarda zor görünüyor.


Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yaşayan ördekleri bir taraftan sokak köpekleri tehdit ederken, diğer taraftan da çayının suyunun sürekli çekilmesiyle birlikte zeminde oluşan yosun, ördeklerin hareket alanını darlaştırıyor. Yetkililerin biran evvel Taş Köprü ile Demir Köprü arasında sıkışmaya başlayan ördekleri daha sağlıklı bölgelere bir şekilde taşıması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    1. KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    2. Gürpınar’da hasat zamanı
    3. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    4. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    5. Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi..
    6. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    7. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    8. Domates yüklü kamyonetle otomobil..
    9. Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı
    10. Ege’ye devasa tema park geliyor
    11. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    12. YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp..
    13. Tarımın sektörünün sorunları..
    14. (Özel) Meme kanseri erkeklerde de..
    15. "Etnospor tecrübemizi beklenti olmadan..
    16. Sporculardan AVM’lerde gösteri
    17. F-35 şantajına Boeing resti
    18. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    19. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    20. Köpekler ve drone’la arama çalışmaları..
    21. (Özel) İstanbul’daki narkotik..
    22. (Özel) Gürcistan’da Borçalı Türkleri,..
    23. Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında..
    24. Meclis Başkanı acıya ortak oldu,..
    25. Bahçede alkol tüketme kavgası..
    26. İzmit sanatla buluşuyor
    27. Kocaeli’nin doğa sporları merkezi,..
    28. (Özel) Emniyet sürücüleri sloganla..
    29. Striort ile vücut çatlaklarına son
    30. Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz