Yaban keçisini avladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avladıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.09 Aralık 2018 Pazar 15:32
Jandarma ekipleri, dün Süleymanuşağı köyünde ölü bulunan yaban keçisini avlayan kaçak avcılarla ilgili çalışma başlattı.
Erzincan'da oldukları belirlenen A.A. ile S.Y. gözaltına alındı.
Pülümür ilçesine getirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
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