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Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:00
Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tahnit çalışmasından geçirilen yaban hayvanlarının sergilendiği stant hayran bıraktı.


Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve 4 gün sürecek olan ‘Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’ yoğun katılımla devam ediyor. Bu yıl fuara katılan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü de açtığı stantta telef olan ve tahnit işlemlerinden geçirilen yaban hayvanlarını sergiledi. Yaban hayvanların ekolojik denge için ne kadar önemli olduğunun dikkat çekildiği standa vatandaşlar yoğun ilgili gösteriyor.Meraklı gözlerle tahnitleri inceleyen vatandaşlar, sık sık selfie yaparak anı ölümsüzleştirmek istedi. Ziyaretçilerin ilgi odağı olduğu stantta Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının tarıma katkısından bahsederek, vatandaşı bilgilendiriyor.


İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, katıldıkları fuarda sulak alanların yok edilmemesi, yaban hayvanların gereksiz avlanmaması ve tarım ilaçları kullanırken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti. Ekolojik denge için tarım ile yaban hayvanların ilişkisini anlattıklarını ifade eden Aslan, “Her sene tarım fuarına, yaban hayvanlarıyla ilgili vatandaşların çalışmalarımızdan haberdar olması ve yaban hayvanların korunması için bilgilendirme yapmak amacıyla katılmaktayız. Burada asıl amacımız tahnitleri sergilemek değildir. Yaban hayvanların tarıma olan katkısından ve bunların korunmadığı zaman ne gibi zararlarla karşı karşıya gelineceğini ve ekolojik dengede tarımla yaban hayvanlarının ilişkisini anlatmaktayız. Fuarda en çok ilgiyi traktör kesimi ve bizim tahnit hayvanlar görmektedir. Özellikle çocuklar hayvanlarla ilgili sorular sormakta ve bizlerde çalışmalarımızı onlara anlatmaktayız” dedi.



“Yaban hayvanlarını yok edersek doğanın dengesi bozulur”


Dünyanın yaşanabilir olması için yaban hayvanların önemine vurgu yapan Aslan, “Eğer biz kaya kartallarını ortadan yok edersek, tarımda tavşanlarla uğraşmak zorunda kalırız. Eğer biz kurtları ortadan yok edersek, domuzlarla uğraşmak zorunda kalırız. Eğer biz farelerin düşmanı olan şahini ortadan yok edersek, çiftçiler fare avıyla uğraşmak orunda kalır. Bu kez çiftçiler fareyi yok etmek için ilaç kullanır ve ilacı yiyen keklikler ölür. Keklikleri de yiyen tilkiler ölür. Dolayısıyla hem maliyet olur hem de denge bozulmuş olur. Burada dünyanın yaratılışında ilk karşılaştıkları hayvanları koruyarak ekolojik dengeyi sağlam şekilde tutarak, çok az kimyasal ilaç kullanarak doğayı kirletmeden bütün hayvanların yaşayabileceği bir ortam olmasını vurgulamaktayız. Nesli tükenen bazı hayvanların da korunmasına dikkat çekmek için benzer fuarlara katılmaktayız.”

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:00
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