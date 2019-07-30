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Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.

30 Temmuz 2019 Salı 10:37
Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğünce birçok yaban hayvanı yetiştirilip doğaya salınıyor.


Milli Parklar 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında kızıl geyik, keklik ve sülün yetiştirilerek doğaya salındı. Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen hayvanların gözetim altında tutularak kontrolleri yapılıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Geyik Üretim Merkezinde 28 adet geyik bulunuyor. 1984 senesinden 2019 senesine kadar toplam 75 adet kızıl geyik üretilerek Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerine yerleştirildi. 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim Merkezinde ise 2019 yılına kadar 291 bin 483 adet sülün üretildi. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 14 bin adet sülün üretimi gerçekleştirildi.


Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında keklik üretimi de yapan 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü, 2018 yılına kadar 8 bin 400 adet keklik üreterek Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde doğaya bıraktı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:37
  1. doğa

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