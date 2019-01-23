Yaban hayatında "kara kış" çilesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan kar ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde yaklaşık bir aydır aralıklarla devam eden kar yağışı, vatandaşların yanı sıra yabani hayvanların da yaşamını güçleştirdi.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı şehrin kırsal kesiminde, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerleri ile vadilere iniyor.

Avlanması yasak olan, dağlarda yaşayan ancak soğuk hava ve kardan dolayı yiyecek bulamadığı için bitkin düşen bir yaban keçisi de Pülümür Vadisi Zağne mevkisindeki kara yolu kenarına geldi.

Yoldan geçerken yaban keçisini fark eden İsmail Ateş, dağ keçisini aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne getirerek, görevlilere teslim etti.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yaban keçisinin birkaç günlük bakımın ardından bulunduğu alandaki doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.



İsmail Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı çekerken dağ keçisini bulduğunu anlatarak, "Kara yolu kenarında yaban keçisinin karda gidemediğini gördük. Kara bastığında ilerleyemiyor batıyordu. Hayvanın kaçmamasından zayıf düştüğünü değerlendirdim. Hayvanı yakalamak istedim, kaçmayınca hayvanın bakımının yapılması için arabaya koyup Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine getirip teslim ettim." dedi.

Yaban keçisinin 3 yaşında olduğunu belirten Ateş, insanların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini ifade ederek, "Yolda gelirken keklik de gördüm. Keklik zaten bu olumsuz hava koşullarında bitmiş, tükenmiş ölmemek için hayat mücadelesi veriyor. Bu şartlarda halen keklik avlıyorlar, üzülüyorum, yazık. Yalvarıyoruz, rica ediyoruz, yapmayın." diye konuştu.

- Yaban domuzlarının yiyecek arayışı

Öte yandan Pülümür Vadisi'nde yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları da Pülümür Çayı kıyısına indi.

Pülümür Çayı kıyısında yiyecek arayan aç yaban domuzları, Pülümür Çayı'nın soğuk sularından yüzerek karşıya geçti.

Bir süre su kenarında bekleyen yaban domuzları, yiyecek bulmak için ormanlık alana doğru ilerledi.

Karda tek sıra halinde ilerleyip gözden kaybolan yaban domuzlarının kara kış çilesi kameralarca kayıt altına alındı.