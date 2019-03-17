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Aydın'da yaban domuzu mahallede doğurdu. Görenler şaşkına döndü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yaban domuzu şehir merkezine indi ve konutların yoğun olduğu bölgede doğum yaptı. Doğum yapan domuzun 6 yavrusu olduğu öğrenildi.

17 Mart 2019 Pazar 10:41
Aydın'da yaban domuzu mahallede doğurdu. Görenler şaşkına döndü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Ege Mahallesi’nde dört tarafı konutlarla çevrili bir bölgede bir yaban domuzu altı yavru doğurdu. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park Mühendisi Erdinç Kutsal ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri yaban domuzunun doğum yaptığı alanda çalışma başlattı.

Ekipler, yaban hayvanının yanına yaklaşılmaması için etrafında bulunan site görevlilerine bilgi verirken, yeşil alana insan girişinin engellenmesi için tek giriş noktası bırakıldı ve çevre şeritlerle kapattı.

''Makilikler yaban hayvaları için çok önemlidir''

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ilginç doğum olayına ilişkin yaptığı açıklamada; “Doğum yeni olduğundan, yaban domuzunun yanına yaklaşılmaması gerektiği, muhtemelen bir süre daha burada kalacağı ve daha sonra yavrularıyla birlikte hemen yan tarafta bulunan makiliklere gideceği düşünülmektedir. Ege Mahallesi'nden sık sık domuzlarla ilgili ihbarlar gelmektedir. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yönelmektedir. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişigüzel etrafa bırakmamalıdır. Bu durum bir gerçeği de göstermektedir. Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalmaktadır. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemlidir.“ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:46
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü
  4. Milli Park Mühendisi Erdinç Kutsal
  5. Aydın Doğa Koruma ve Milli Park
  6. Kuşadası Belediyesi Zabıta

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