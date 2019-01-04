0553 313 94 23

"Ya tutarsa" diyerek başladı, günde 1500 tane satıyor!

11 yılını verdiği tekstil sektörünü bırakarak memleketi Adana'ya dönen girişimci Şimşek Korkmaz, ürettiği 'Fıstık Bombası' adlı tatlı sayesinde büyük paralar kazanmaya başladı. Korkmaz, günde 1500 adet "Fıstık Bombası" satmaya başladı.

04 Ocak 2019 Cuma 15:16
"Ya tutarsa" diyerek başladı, günde 1500 tane satıyor!

Gaziantep'te 11 sene tekstil sektöründe çalışan ve bu süre içerisinde tatlıcılık mesleğine ilgi duymaya başlayan 32 yaşındaki Şimşek Korkmaz, memleketi Adana'ya gelerek 'Fıstık Bombası' adlı tatlıyı üretip, satmaya başladı. Korkmaz, kent halkının bu tatlıya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Radikal bir karar alarak kariyerimi bitirdim"

Çocukluk yıllarından beri tatlıya düşkün olduğunu ve tükettiğini söyleyen Şimşek Korkmaz, 11 yıl tekstil sektöründe çalıştığı Gaziantep'te, her boş anında kentteki tatlıcıları gezip, tatlı yediğini belirtti. Zamanla neredeyse tüm tatlıcıları gezdiğini ve gözlem yaptıkça bu işe girmek istediğini dile getiren Korkmaz, "11 yılın sonunda radikal bir karar alarak tekstil kariyerimi bıraktım ve Adana'ya döndüm. Yıllar içinde üzerinde çalıştığım 'Fıstık Bombası' isimli tatlıyı üretmeye başladım" dedi. 'Fıstık Bombası'nın yüzde 100 doğal ürünlerle yapıldığını belirten Şimşek Korkmaz, tatlıyı közde pişirerek farklı lezzet elde ettiğini vurguladı.

1500 tane satıyor

Adanalıların 'Fıstık Bombası'nı çok sevdiğini söyleyen Korkmaz, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu kentlerden çokça sipariş aldığını belirtti. Şimşek Korkmaz, "Biz bu işi maddi kazançtan önce Adana'mızın adını duyurmak için yapıyoruz. Tepsisi 60 TL'den günde 200-300 tepsi kadar satıyorum. Bu da ortalama 1500 Fıstık Bombası yapıyor. Özellikle sosyal medya hesabımdan görenler sipariş veriyorlar. Amacım, bu tatlıyı Türkiye'nin her yerinde yedirebilmek ve Adana'nın sadece kebapta başarılı olmadığını, gerçekten bir tatlı şehri olduğunu gösterebilmektir. Küçücük bir kar marjı katarak, sadece başarıya odaklandım" diye konuştu.

İşte Adanalı vatandaşın ürettiği 'Fıstık Bombası';

Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:16
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Gaziantep
  3. Çocukluk
  4. Istanbul
  5. İstanbul
  6. Türkiye
  7. Antep
  8. Adana
  9. İzmir
  10. Kar
  11. HABERLER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    1. Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    2. Faiz insan doğasına ve İslam'a aykırıdır
    3. İspanyol araştırmacılar kanserli..
    4. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    5. Binlerce kişi ölmüştü! Avrupa'ya sıçradı
    6. CHP Mersin belediye başkan aday..
    7. Fenerbahçe'nin devre arası kampı
    8. Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı
    9. TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
    10. Kasımpaşa büyük oynuyor!..
    11. Başkan Erdoğan, İmran Han'ı kabul etti
    12. "Ya tutarsa" diyerek başladı, günde..
    13. CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye..
    14. Hepsiburada, elektronik kategorisi..
    15. Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı..
    16. CHP'de adaylar belli oldu
    17. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    18. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    19. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    20. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”