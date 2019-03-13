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"Ya Şehit, Ya Gazi ruhuyla vatan bekleyen dedelerimiz gibi vatan bekçileriyiz"

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, ‘Çanakkale Şehitleri’ haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:31
"Ya Şehit, Ya Gazi ruhuyla vatan bekleyen dedelerimiz gibi vatan bekçileriyiz"

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, ‘Çanakkale Şehitleri’ haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, kendilerinin vatan bekçileri dedeleri gibi ‘Ya Şehit, Ya Gazi’ ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.



Dernek binasında yapılan basın toplantısında konuşan Kılıçaslan, mukaddes değerler uğruna Allah yolunda canını feda eden şehitleri aynı uğurda savaşa katılıp şehit olmayı arzuladığı halde sağ olarak geri dönen Gazilerimizi asla unutmayacaklarını belirtti.



Her karesi şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları için yüz binlerce kişinin iman dolu hareket ettiğini hatırlatan Kılıçaslan, konuşmasında;

 

“ Her karış toprağı, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan için ecdadımız yüz binlerce şehit vermiştir. Mehmetler, Hasanlar, Yahya Çavuşlar, Seyit Ömerler, Nine Hatunlar ve adını sayamadığımız binlerce kahraman evladı üzerlerine düşen görevlerini hakkıyla ifa ederek bu vatan uğruna şehit olmuşlardır. İmandan kaynaklanan ‘Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi’ ruhuyla bu vatanı müdafaa etmişlerdir.”dedi.



Kırşehir’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası etkinlikleri kapsamında o dönemlerinin ruhunun yansıtılacağını ifade eden Dernek Başkanı Kılıçaslan, “18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yaklaşık 1 hafta sürecek bir etkinlik programı hazırladık. Burada devletimiz, milletimiz ile toplumun bütün paydaşlarının katılımıyla tüm şehitlerimizin unutturulmaması ve unutulmaması için bir dizi faaliyet yapıyoruz. Çanakkale yemek menüsü olan ‘Yağlı Buğday Çorbası, Şekersiz Üzüm Hoşafı ve Kuru ekmek’ ikramımız olacak.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:31
  1. Kırşehir
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