Ya özür dile, ya istifa et

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden yoğun tepkiler üzerine ayrılan Sırp destekçisi Kusturica’nın Türk halkına yaptığı hakaretler tepkiyle karşılandı. Kusturica’nın, konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında, kendisine gösterilen tepkileri “Barbarlık ve ilkellik” diye yorumlama cüretinde bulunmasına CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın öncülük ettiğini vurgulayan STK’lar “Akaydın özür dile” çağrısında bulundular.



“ÖZÜR DİLE AKAYDIN”



Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Süleyman Gökçen, haklı tepkileri ‘barbarlık ve ilkellik” olarak yorumlayan Kusturica’nın kendisinin ‘barbar ve ilkel’ olduğunu söyledi. Kusturica’yı davet ederek, Türk halkına hakaret etmesine öncülük eden CHP Belediye Başkanı Akaydın’a da tepki gösteren Gökçen, “Böyle bir adamı Antalya’mıza davet ederek Türk halkına hakaret ettiren Akaydın’ı kınıyoruz. Bu Antalya halkına yapılan büyük haksızlıktır. Akaydın aynı hataları tekrar etmemeye gayret göstermelidir. Bu görüş bizim değil Antalya halkının ortak görüşüdür. Zalimlerin yanında yer alan bir adamı, Türk halkına hakaret ettirenleri topyekûn kınıyoruz” dedi.



“EDEPSİZLİK VE AHLAKSIZLIK”



Türkiye Kamu-Sen Antalya İl Temsilcisi Bünyamin Seçme de, Kusturica’nın sözlerine tepki göstererek, “Bu edepsizlik ve ahlaksızlıktır” diye konuştu. Kusturica kadar Akaydın’ın da eleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Seçme, “Bu ırkçıya mikrofon sağlayan Akaydın’ın Türk halkına ve Boşnak kardeşlerimize büyük bir özür borcu var. Derhal bu görevini yerine getirmelidir. Bizler her türlü ilkesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz. Halkın tersinden izlenen politikaları eleştirmek ve deşifre etmek bizim görevimiz” şeklinde konuştu.



AKAYDIN’A GÖRE HAKARET YOKMUŞ!



Bosna Savaşı’nda Boşnak kardeşlerinin değil, katliam yapan Sırpların yanında yer alan Boşnak asıllı Sırp yönetmen Kusturica’nın Türk halkını “barbarlıkla” suçladığı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı da “düşman” ilan ettiği basın toplantısını CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın organize ettiği ortaya çıktı. Halkın tepkisi üzerine CHP’li Akaydın tarafından davet edildiği 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden düzenlediği bir basın toplantısı ile çekildiğini açıklayan Kusturica, tepkileri ''barbarlık, ilkellik'' diye yorumlayarak, kendisini protesto eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı da “düşman” ilan etmişti. Kusturica basın toplantısında “Bu ülkenin Kültür Bakanını ise bir düşman olarak görüyorum. Çünkü o bunu hak ediyor” demişti.



“BİZ ORGANİZE ETTİK, SÖZLERİNDE BİR GARİPLİK YOK”



Kusturica’ya bu basın toplantısı imkanını bizzat CHP’li Akaydın’ın sunduğu ortaya çıktı. 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni organize eden ve Mustafa Akaydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Antalya Kültür Sanat Vakfı(AKSAV) yetkilileri Yeni Akit’in soruları karşısında “Kusturica’nın basın toplantısını Vakıf Yönetimi olarak biz organize ettik” bilgisini verdiler. Vakıf yetkilileri Kusturica’nın basın toplantısında söylediği sözlerde bir gariplik görmediklerini de bildirdiler.



ÜCRET DE ÖDENDİ



Akaydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından Kusturica’ya jüri üyeliği ücreti de ödendiği öğrenildi. Festivalin 6.5 trilyon liraya malolduğunu söyleyen Vakıf yetkilileri, Kusturica’ya ne kadar ücret ödediklerini ise açıklamadı. Kusturica, festivale davet edilen 5 jüri üyesinden biriydi.



PROTESTOCU OKTAY: PİŞMAN DEĞİLİM



Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde, Kusturica’yı protesto edince salondan zorla çıkartılan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi MHP’li Reşat Oktay, "Kusturica’nın gelip oraya oturmasını kabullenemedim. Yaptığımdan dolayı da pişman değilim. Amacım töreni sabote etmek değildi. Yaptığımın da siyasi parti ile bir alakası yok. Tepkimin başarılı olduğuna inanıyorum. Benim ülkemin Kültür Bakanı’nı düşman ilan edip gitmesi, benim haklılığımı ortaya koydu" dedi. Bu arada, AK Parti Antalya İl Başkanı Hüseyin Samani, “Emir Kusturica, Menderes Türel döneminde de AKSAV tarafından festivale davet edilmiş ancak uyarılarımız üzerine bundan vazgeçmişti” dedi. Kamuoyunun tepkisini çeken Kusturica, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da kendisini boykot edip festivale katılmayınca jüri üyeliğinden çekilmiş ve ardından da özel uçağıyla Türkiye’yi terk etmişti. Kusturica’nın, kendisine gösterilen tepkileri “Barbarlık ve ilkellik” diye yorumlama cüretinde bulunmasına CHP’li belediye başkanı Mustafa Akaydın’ın öncülük ettiğini vurgulayan STK’lar “Akaydın ya özür dile, ya istifa et” çağrısında bulundular.