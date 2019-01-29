"Ya intihar edecektim ya da kaçıp yaşayacaktım, yaşamayı seçtim"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist, örgütün iç yüzünü fark edenlerin kaçış planları yaptığını ve örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını belirtti.

TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor.

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.



Sadece Şırnak'ta son 9 ayda 12'si sözde sorumlu 137 terörist etkisiz hale getirildi, biri mavi 2'si gri kategoride aranan 32'si de sözde sorumlu düzeyde teslim olan teröristlerin sayısı ise 229'a yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli çalışmaları sonucunda 26 Ocak'ta 3 terörist daha Silopi Habur Sınır Kapısındaki karakola teslim oldu.

- Örgüte katılmak için ailesiyle tehdit edildi

Teröristlerden sözde "takım sorumlusu" "Sidar Hezex" kod adlı Y.E, "Serhat Norşin" kod adlı S.B, ve "Rızgar Zagros" kod adlı F.Ş. jandarmadaki ifadelerinde örgütte yaşadıklarını anlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2014 yılında terör örgütüne katıldığını aktaran "Sidar Hezex" kod adlı terörist Y.E. (22), Şırnak'ın İdil ilçesinde Endüstri Meslek Lisesinde okurken terör örgütü mensuplarının ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve korktuğu için örgüte katıldığını belirtti.

"Ben daha çok Haftanin Sincar bölgesinde görev yaptım. Son zamanlarda takım sorumlusu olarak görev aldım. Örgüte katıldıktan sonra dışarıdan görünenle gerçekler arasında çok farklılıklar gördüm. Orada çok baskılar gördüm ve bu baskılara daha fazla dayanamadım kaçış planları yaptım. Ya orada intihar edecektim bu baskılar yüzünden ya da kaçıp yaşayacaktım, yaşamayı seçtim." diyen Y.E, kendisi gibi birçok arkadaşının kaçmak için çareler aradığını anlattı.



"Serhat Norşin" kod adlı terörist S.B. (25) Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütüne katılan amcasının oğlunu ikna etmek için 2013 yılında kendisinin de dağa çıktığını aktardı.



Örgütte beklediğini bulamadığını ifade eden S.B. şöyle konuştu:

"Bir anda kendimi eğitimlerin içerisinde buldum. Bir türlü uyum sağlayamadım çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Amcamın oğlunu da bulamadım farklı bir bölgeye göndermişlerdi. Onu bulamayacağımı ve maksadıma ulaşamayacağımı anladığım andan itibaren kaçma planlarını uyguladım."



Daha çok Bitlis, Gare, Kamışlı ve Afrin'de örgüt içerisinde yer aldığını ifade eden S.B, teröristlerin çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü ve onlara bir türlü ayak uyduramadığı için teslim olmayı seçtiğini kaydetti.



- HDP'liler aracılığıyla örgüte katılmış

"Rızgar Zagros" kod adlı F.Ş. (20) ise 2014'te Van HDP binasına giderek partililer aracılığıyla örgüte katıldığını belirtti.



Ailesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle örgüte katıldığını aktaran F.Ş. bu sayede ailesinden uzaklaşacağını düşündüğünü ifade etti.

Örgüte katıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın herhangi bir amaca hizmet etmediğini fark ettiğini belirten F.Ş, şunları anlattı:



"Dışarıda söylenen özellikle örgütün videolarında her şey çok güzel gösteriliyor. Karşılıklı sevgi ve saygının olduğu, amaçlarının Kürtlere özgürlük sağlamak olduğunu iddia ediyorlar. Kadın erkek eşitliği ve daha birçok şeyi bu görsel videolarda görebiliyorsunuz. Ben de çok izledim bunları ve etkilendim. Oraya gidince içlerinde bunun yüzde birini göremiyorsun. Hep göz boyama taktiği uyguluyorlar. Ben de bunu fark ettim. Gerçekten amaçları Kürtler değil herhangi bir amaçları da yok bunu oradakiler de iyi biliyor. Bilenler kaçış planı yapıyor zaten bunu üstler öğrendiğinde ailenle tehdit ediyorlar elin, ayağın bağlanıyor. Bu riski göze aldım ve kaçtım şuan görüyorum ki doğru bir tercih yapmışım."