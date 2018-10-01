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Trump: Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz?

Ağzına alkol koymayan ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında herkesi 'Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir keşmekeş halini alırdım? Dünyanın en beteri olurdum' sözleriyle güldürdü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:55
Trump: Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Federal Yüksek Mahkeme'ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh'un geçmişinden tecavüz suçlaması çıkması ve ilgili tarafların Senato'da ifade vermesinin ardından bir de içki tartışması başladı.

"AZ SAYIDAKİ İYİ ÖZELLİĞİMDEN BİRİ: HİÇ İÇKİ İÇMEDİM"

Nevi şahsına münhasır özelliklerinin yanısıra ağzına alkol koymamasıyla da tanınan Trump, bugünkü basın toplantısında yüksek yargıç adayıyla bira konusunda hemfikir olmadığını belirtti.

''Ben içkici değilim. Dürüst konuşmam gerekirse hayatımda hiç bira içmedim. Bu, çok az sayıdaki iyi özelliğimden biridir'' diyen Trump, katılımcıların kahkahalarının yükselmesine neden oldu.

"YA İÇSEYDİM, OLABİLECEKLERİ HAYAL EDEBİLİYOR MUSUNUZ?"

''Bir bardak alkol bile içmiş değilim. Ne sebepten olursa olsun asla alkol içmedim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti:

''Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir keşmekeş halini alırdım? Dünyanın en beteri olurdum. Asla içmiyorum, tamam mı?'' 

AĞABEYİ ALKOLİZMDEN ÖLMÜŞTÜ

Trump, bir yıl önce katıldığı bir uyuşturucuyla mücadele etkinliğinde ağabeyi Fred Trump Jr.'ın alkolle mücadelesini anlatmıştı. 1981'de 43 yaşında ölen Fred'in harika bir adam olduğunu, en iyi kişilikte olduğunu, kendisinden çok daha iyi bir insan olduğunu anlatan Trump, ağabeyinin kendisine hep ''Sakın içme'' diye nasihat ettiğini, bu yüzden ağzına içki-sigara koymadığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:55
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