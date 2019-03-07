Erdoğan vatandaşları kırmadı! Yıllar sonra o şiiri aynı meydanda tekrar okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

3 ayların başladığı bu güzel muhabbet iklimine ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Leyle-i Regaib'i tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin milletimizin birliğine vesile olmasını niyaz ediyorum.

Biz gücümüzü Kürt'le Türk'ün, Arap, Laz, Çernek, Boşnak, Gürcü, Roman'ın kardeşliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Gücümüzü baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetlerinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, PKK'ya, PYD'ye dayayanlardan değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için, milletim için veriyoruz. Sizden destek verdiğiniz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. 40 yıldır verdiğimiz hizmet mücadelesinden bizi çok iyi biliyorsunuz. Gizli, açık pek çok darbe girişimiyle karşılaştık.

O şiiri tekrar okudu

Şiiri bu meydanda okudum, beni içeri aldılar. O şiiri bu meydanda okudum. (Tezahüratlar üzerine) Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz...

Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?

Milli iradeyi, demokrasiyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçiledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. Hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İyi Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki, dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada bu hanımefendi benim Denizli'li kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazıyor, 1 hafta önce buraya geldi, Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben Denizli'de konuştum. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya!

"Bayan Meral Hanım hani sen geçmişin ülkücüsüydün"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim Güneydoğu Anadolu bölgem, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege bölgem var. Ama Kürdistan diyebir bölge yok. Sen istersen oraya git. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Sen kimsin ya! Biz inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oraya kadar kovalayacağız. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Biz gücümüzü YPG/PYD-PKK'dan alıyoruz diyorlar. İşte terörist bunlar. Bayan Meral hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin, noldu sana da bu kadar çabuk değişebildin. Bu partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Bizi Afyon'da yola çıkarken satanlardır. Bizi sattı kayboldu. Hatta kendi partisindenbile ayrılıyorum dedi, bir de baktık ki tekrar dönüverdi.