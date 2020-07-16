Xiaomi,Mi Electric Scooter 1S ve Pro 2 modellerini tanıttı

MARTI gibi ulaşım servislerinin hızla yaygınlaşmasıyla günümüzde elektrikli scooterlara olan ilgi artıyor.Özellikle metropol kentlerde trafik sıkışıklığı scooter kullanımını cazip hale getiriyor.

Çin'in lider markaların olan Xiaomi,yaptığı lansmanda daha önceki hali hazırda Mijia M365’in yenilenmiş versiyonu olan Mi Electric Scooter 1S ve Mi Electric Scooter Pro 2'i modellerini tanıttı.

30 km menzil ve 250 w bataryası bulunan Mi Electric Scooter,12 kg ağırlığında olmasıyla 25 km hıza kadar çıkabiliyor ve %14 eğime kadar çekiş sağlıyabiliyor.Üst versiyon olan Mi Electric Scooter Pro 2 ise daha iyi kablolama ve daha iyi soğuyabilen pil iyileştirmeleri ile amiral gemisi scooter olmakta iddialı.14 kg ağırlığa ve 300 w batarya sahip olan Mi Electric Scooter Pro 2 maksimum 25 km hıza çıkabiliyor ve %20 eğimde tırmanmayı mümkün kılabiliyor.Ayrıca Pro 2'nin ön tekerinde bir adet disk freni bulunuyor. Bakıldığı zaman 25 km hız az gibi gözüksede bir çok ülkede yasal zorunluluk olarak belirlenmiş.