Xiaomi Mi 8 Lite, n11.com'da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM özellikli modeli Mi 8 Lite n11.com'da satışa çıktı.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl resmi ithalatçı firma tarafından garantili Xiaomi Mi 8 Lite n11.com'da 2 bin 539 liradan satışa sunuldu.

Siyah renk seçeneğiyle Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan yeni Xiaomi modeli n11.com'da tüketiciyle buluşacak.



