Xiaomi Mi 8 Lite, n11.com'da satışa açıldı
Xiaomi'nin 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM özellikli modeli Mi 8 Lite n11.com'da satışa çıktı20 Kasım 2018 Salı 15:50
İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM özellikli modeli Mi 8 Lite n11.com'da satışa çıktı.
n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl resmi ithalatçı firma tarafından garantili Xiaomi Mi 8 Lite n11.com'da 2 bin 539 liradan satışa sunuldu.
Siyah renk seçeneğiyle Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan yeni Xiaomi modeli n11.com'da tüketiciyle buluşacak.
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