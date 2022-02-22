Xeka kimdir? Xeka nereli kaç yaşında? Xeka hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’de kötü bir performans sergileyen Galatasaray, oyuncu açığını kapatmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Xeka’yı gözüne kestirdi. Peki Xeka kimdir, nereli kaç yaşında?

Xeka kimdir?

Portekizli Xeka kariyerine ükesinin Paços takımında başladı. Ardından Gondomar'a transfer oldu. Sonraki zamanlarda ülkesinin bir başka takımı olan Covilha'ya gitti. 10 Kasım 1994 doğumlu olanXeka, Fransız kulübü Lille OSC'de orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu. Paredes , Rebordosa'da doğan Xeka, 17 yaşına kadar İspanya'dan Valencia CF dahil olmak üzere üç kulüpte gençlik futbolu oynadı.

Anavatanına döndükten sonra, Segunda Liga'da SC Braga'nın yedeklerinde kıdemli olarak oynamaya başladı. 31 Ocak 2017'de Xeka, Ligue 1'den Haziran ayına kadar Lille OSC'ye kiralandı. Daha sonra, Fransız kulübünün 5 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmasının ardından, hareket kalıcı hale getirildi. 2017 yaz transfer döneminin son saatlerinde Xeka, bir sezon boyunca kiralık olarak diğer lig takımı Dijon FCO'ya katıldı.