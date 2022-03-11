Xeka kimdir? Xeka kaç yaşında ve nereli? Kariyeri takımı...

Xeka kimdir, kaç yaşında, nereli? Lille OSC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Xeka, 10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 83 kilo olan Xeka, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Xeka, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Xeka, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Xeka kimdir kimdir?

10 Kasım 1994 doğumlu olanXeka, Fransız kulübü Lille OSC'de orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu. Paredes , Rebordosa'da doğan Xeka, 17 yaşına kadar İspanya'dan Valencia CF dahil olmak üzere üç kulüpte gençlik futbolu oynadı.

Anavatanına döndükten sonra, Segunda Liga'da SC Braga'nın yedeklerinde kıdemli olarak oynamaya başladı. 31 Ocak 2017'de Xeka, Ligue 1'den Haziran ayına kadar Lille OSC'ye kiralandı. Daha sonra, Fransız kulübünün 5 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmasının ardından, hareket kalıcı hale getirildi. 2017 yaz transfer döneminin son saatlerinde Xeka, bir sezon boyunca kiralık olarak diğer lig takımı Dijon FCO'ya katıldı.