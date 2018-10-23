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Cemal Kaşıkçı’nın cesedini Mutreb mi çıkardı?

Suudi konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeninin yurt dışına 15 kişilik infaz timinin başındaki Maher Abdulaziz Mutreb aracılığıyla çıkarıldığı iddia edildi. Mutreb’in diplomatik pasaportu nedeniyle bagajını X-Ray’e koymadan transit olarak uçağa bindiği belirtiliyor.

23 Ekim 2018 Salı 08:09
Cemal Kaşıkçı’nın cesedini Mutreb mi çıkardı?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘hayatını kaybettiği’ ile ilgili yapılan açıklama sonrası gözler Cemal Kaşıkçı’nın cansız bedeninin nerede olduğuna yöneldi. Soruşturma birimlerinin 15 kişilik infaz timindeki Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Salman’a en yakın isimlerden bir tanesi olan Maher Abdulaziz Mutreb isminde yoğunlaştığı öğrenildi.

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği 2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen Mutreb, aynı gün saat 18.20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan VIP salonunundan özel jete binerek Mısır’ın yolunu tuttu.

Çantasını X-ray’den geçirdi mi?

Soruşturma birimleri Kaşıkçı’nın cansız bedenine ait parçaların Mutreb vasıtasıyla yurt dışına çıkarılabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Diplomatik pasaporta sahip olması nedeniyle herhangi bir arama ve X-ray cihazından geçme zorunluluğu bulunmaması, dikkatlerin Mutreb’e çekilmesine neden oldu. Mutreb’in diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanarak bagajını X-Ray cihazına koymadan transit olarak uçağa bindiği iddialar arasında yer alıyor. Mutreb’in İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıkış görüntülerinin incelemesiyle o sırada VIP salonunda görevli güvenlik görevlileri ve polis memurlarının da bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:09
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Maher Abdulaziz Mutreb

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