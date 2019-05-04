X-Ray cihazına geçirilen valizden silah çıktı
Eskişehir’de, bir şahısın X-Ray cihazından geçirilen valizinden silah çıktı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:43
Eskişehir’de, bir şahısın X-Ray cihazından geçirilen valizinden silah çıktı.
Alınan bilgiye göre, olay Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde yaşandı. Otogara girmek üzere gelen H.A. (25) valizini girişteki X-Ray cihazına bıraktı. Alınan uyarı üzerine yapılan güvenlik kontrolünde, valiz içerisinde silah olduğu fark eden görevli personeller, durumu otogar polisine bildirdi. Ardından ekipler, şüpheli H.A.’yı durdurarak valizi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, bir adet namlu kısmı açılmış kuru sıkıdan bozma silah ele geçirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatldı.
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