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Korona Virüs Wuhan'da ortaya çıkandan çok farklı! Koronavirüs mutasyona uğradı
Korona Virüs

Wuhan'da ortaya çıkandan çok farklı! Koronavirüs mutasyona uğradı

Amerikan New York Times gazetesi, koronavirüste meydana gelen 614G isimli mustasyonun Kovid-19'u insandan insana çok daha kolay yayılmasını sağladığını belirterek, şu andaki virüsün Wuhan'da ortaya çıkandan çok farklı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:01:00 -
Wuhan'da ortaya çıkandan çok farklı! Koronavirüs mutasyona uğradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün, çok daha hızlı yayılması araştırmacıları harekete geçirdi.

Bu durumu inceleyen bilim insanları, "614G" isimli mutasyonun, virüsü kötü etkilediği ve insandan insana çok daha kolay yayılmasını sağladığı sonucuna vardı.

Kovid-19, daha önce defalarca mutasyona uğramış ancak bu salgının seyrini değiştirmemişti.

"614G" Çin'in doğusunda meydana geldi

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre araştırmacılar; "614G" isimli mutasyonun Ocak ayında Çin'in doğu kesiminde meydana geldiği, oradan ABD'ye ve Avrupa'ya daha sonra da dünyaya yayıldığı sonucuna vardı.

Wuhan'da ortaya çıkandan çok farklı

Arizona'daki Translational Genomics Research Institute'te genetikçi olan David Engelthaler, bu mutasyonun Kovid-19'un pandemiye dönüşmesini sağlayan mutasyon olduğu kanısına vardı. Zira araştırmacılar, "614G" isimli mutasyonun, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal Kovid-19'dan daha farklı ve çok çok daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Metin

Neyani simdi butun asi calismalari bosami gitti
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