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World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" ödülü

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" ödülü

İSTANBUL (AA) - TEB Özel Bankacılık, World Finance Bankacılık Ödülleri 2019'da "En İyi Özel Bankacılık” ödülünün sahibi oldu.

Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre, yıla uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından ödüllendirilerek başlayan TEB Özel Bankacılık, sunduğu hizmetlerle ödüllendirilmeye devam ediyor.

Finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan ve dünya finansı, finans endüstrisi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi alanında yayın yapan World Finance dergisi, World Finance Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık'a "En İyi Özel Bankacılık" ödülü verdi.


- "Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, World Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, TEB Özel Bankacılık olarak sundukları ürün ve hizmetlerle, yaptıkları çalışmalarla ödül almaktan ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Ülke genelinde özel bankacılık merkezleri ve şube içi hizmet noktalarıyla müşterilerinin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda varlıklarına değer katacak çözümler geliştirdiklerini kaydeden Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz. Stratejik ortağımız BNP Paribas’ın global tecrübesinden de faydalanarak müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
  1. TEB
  2. World Finance

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