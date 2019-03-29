Wonderland Eurasia'dan sürpriz yarışma...

Ankapark olarak da bilinen WonderlandEurasia, sürpriz bir yarışma ile yerli ve yabancı turistlerin karşısına çıkıyor.

EN İYİ SELFİEYİ ÇEK 1 YILLIK LİMİTSİZ WONDERLAND EURASIA KARTI KAZAN

Wonderland EurasiaTema Park içinde 3 arkadaşını da etiketleyerek #WonderlandEurasiahashtagi ile yapacakları selfie paylaşımları arasından jüri tarafından belirlenecek en iyi selfieyi çeken 10 kişiye, 1 yılık limitsiz Wonderland Eurasia Tema Park giriş kartı hediye edilecek.

Eğlenceyi doyasıya yaşayan vatandaşlar, yarışma aracılığıyla çekecekleri fotoğraflarla ödül kazanarak eğlencelerini daha da taçlandıracaklar.

HEM EĞLEN HEM KAZAN

20 Nisan tarihine kadar sürecek olan yarışma için; ziyaretçilerin WonderlandEurasia sosyal medya hesaplarını (Facebook, Instagram, Twitter) takibe almaları ve tema parkta çektikleri selfieyi#WonderlandEurasiahashtag’i ile 3 arkadaşlarını da etiketleyerek paylaşmaları gerekiyor.

Yarışma sonucunda kazanan vatandaşlar 23 Nisan’da Facebook, İnstagram ve Twitter adresleri üzerinden açıklanacak.