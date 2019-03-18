0553 313 94 23

Wonderland Eurasia için giriş ücretleri belirlendi

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Ankara'daki Wonderland Eurasia'ya giriş ücretleri çocuk ve yetişkin için günlük kişi başı 25 lira, 4 kişilik aile için 80 lira, yıllık limitsiz ise 950 lira olarak belirlendi- Tema parka yıllık 5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor

18 Mart 2019 Pazartesi 12:25
Wonderland Eurasia için giriş ücretleri belirlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan, "Ankapark" olarak bilinen "Wonderland Eurasia" için giriş ücreti günlük kişi başı 25 lira olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan tema parkın açılışı 20 Mart Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Uçan adadan uçan tiyatroya, rüzgar süvarilerinden buz mağarasına kadar birçok eğlence ünitesinin ve 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türünün bulunduğu tema parkın giriş ücretleri de belirlendi.

Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları tamamlanan parkta, çocuk ya da yetişkin için tek kişilik giriş ücreti günlük 25 lira oldu. 25 liranın 5 lirası giriş, 20 lirası ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek.

Wonderland Eurasia için belirlenen giriş ücretleri şöyle:

"Yetişkin-çocuk günlük limitsiz 150 lira, yetişkin-çocuk günlük limitsiz VIP 190 lira, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz 950 lira, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz VIP bin 250 lira, yetişkin-çocuk VIP tur günlük 750 lira, yetişkin-çocuk (Fast Pass) günlük 50 lira, 0-2 yaş ücretsiz, 4 kişilik aile günlük 80 lira, 5 kişilik aile 94 lira, 6 kişilik aile 100 lira."

Ücretini ödedikten sonra park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isteyen ziyaretçiler, kart dolum noktalarından kartlarına yükleme yapabilecek.

- 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor

Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon ziyaretçinin beklendiği tema parkta, 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Parkta, dünyada en fazla burguya sahip 14 roller coaster, Türkiye'nin en yüksek bot kulesi Wind Riders, 75 metrelik dev kule "Abyssto The Underworld", Türkiye'de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, lav macerası, otorobot, Türkiye'nin en büyük MD çok boyutlu sineması, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı gibi birçok eğlence ünitesi yer alıyor.

Taş Devri'nden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan teknoloji çağına kadar dünya kültürel mirasının da mimari örneklerini barındıran park, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkaracak.

Ziyaretçiler, park genelinde AR/VR uygulamalı hologramlar ve interaktif animasyonlar gibi yeni trend teknolojik eğlence alanlarında da vakit geçirecek.

- Parkın giriş kapılarında Selçuklu izleri

Wonderland Eurasia'nın girişinde 13 ayrı Selçuklu mimarisinden motifler taşıyan ana giriş kapısı, 35 metre yüksekliği ve 100 metre genişliği ile büyülü dünyanın kapılarını tema park misafirlerine açacak.

Selçuklu ana giriş kapısında Ağrı İshak Paşa Camisi, Amasya Burmalı Minare Cami, Bitlis İhlasiye Medresesi, Diyarbakır Selahattin Eyyübi Cami, Erzurum Çifte Minareli Medresesi gibi birçok cami ve medrese, orijinallerine uygun olarak ve aynı boyutlarda inşa edildi.

Tüm mevsim şartlarına göre tasarlanan park, kış aylarında 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak, yaz aylarında ise açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:25
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Wonderland Eurasia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
    1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    2. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    3. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    4. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    5. Saadet Partisi adayı, terör..
    6. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    7. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    8. Çocuk parkında dehşet
    9. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    10. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    11. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    12. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    13. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    14. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    15. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    16. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    17. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    18. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    19. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    20. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    21. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    22. İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle..
    23. Taşpınar; “Çanakkale Zaferi, bizim..
    24. Başkan adayı trafik denetimine çıktı
    25. Eskişehir’de ’Bal Tuzağı 5’ operasyonu
    26. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı görkemli..
    27. Van’da 23 adet kaçak cep telefonu ele..
    28. Çanakkale Şehitleri Kocaeli’de anıldı
    29. SANKO sanat galerisinde sergi
    30. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çevre..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!