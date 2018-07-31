Kim Milyoner Olmak İster sorusu Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu? 

Murat Yıldırım'ın sunduğu ATV’nin en sevilen yarışma programı Kim Milyon Olmak İster yarışmasında Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu? Sorusu soruldu. Bu soru Google en çok aranlar listesine girdi. Peki Winston Churchill masasında hangi dondurulmuş hayvan vardı? Winston Churchill kimdir?

- Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu?

A: Ornitorenk

B : Koala

C: Tilki

D Köpek

Doğru cevap Ornitorenk

Winston Churchill kimdir?

İngiliz tarihinin önemli devlet adamlarından biri olan Winston Churchill, 24 Ocak 1965 tarihinde Londra'da 91 yaşında inmeden dolayı hayatını kaybetmiştir. Winston Churchill, 30 Kasım 1874 tarihinde Randolph Churchill ve Jennie Jerome'un oğlu olarak dünyaya geldi. 1895 yılında Kraliyet Harp Okulu'nu bitirerek orduya girdi. Boer Savaşı'nda esir düşen Churchill kaçarak milli kahraman haline geldi. Daha sonra, Muhafazakâr Parti'den milletvekili seçildi. 1904'te Liberal Parti'ye girdi. 1911'de Bahriye Nazırı oldu. Başarılı siyasi kariyeri 1915 Gelibolu yenilgisinden sonra düşüşe geçti. Sadece donanmayla Çanakkale Boğazı'nın geçilebileceği, ardından da rahatça İstanbul’a ulaşılabileceği konusundaki ısrarcı tavrı, Türklerin umulandan çok daha başarılı bir savunma yapması, müttefik ordusunun tarihi yenilgisine yol açtı. Bu başarısızlığın mimarı olarak gösterilen Churchill, Britanya halkı karşında çok zor bir durumda kaldı ve muhaliflerinin de zorlamasıyla görevinden ayrıldı. Ancak 1917'de Cephane Bakanlığı'na ve Harbiye Bakanlığı'na getirildi. 1924'te tekrar Muhafazakâr Parti'ye girdi. 1924-1929 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1939'da bir kez daha Bahriye Nazırlığına ve 1940'ta Neville Chamberlain'ın yerine başbakanlığa getirildi. II. Dünya Savaşı'nda izlediği savaş politikası ve Roosevelt ile kurduğu iyi ilişkiler onu Britanya tarihinin en önemli devlet adamları arasına soktu.

Bu dönemde Müttefik Devletlerin Balkanlar'a kaydırmaya çalıştığı strateji konusunda Ruslarla çalıştı. Ancak SSCB'nin burada hakim duruma geçmesinden de çekiniyordu. Bu yüzden savaşın başından itibaren stratejik önemi büyük olan Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştı. Kahire ve Adana'da Türk yöneticileriyle bu konuda yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin istediği askeri yardımı vermeye de yanaşmadı. Savaş sonrası Avrupa ülkelerinin birleşmesini sağlayan NATO, Avrupa Konseyi gibi kurumların oluşması için büyük çaba harcadı. 1951 seçimlerinde yeniden iktidara geldi. 1955 yılında görevlerini yeğeni Clarissa Churchill'in eşi olan Anthony Eden'e bırakarak siyasetten çekildi. Son yıllarını daha çok yazarak ve resim yaparak geçirdi. 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. 1963 yılında ABD tarafından, kendisine onursal vatandaşlık verildi.

Winston Churchill, 24 Ocak 1965 tarihinde Londra'da 91 yaşında inmeden dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi Blenheim Palace'a gömüldü.

Winston Churchill Ödülleɾi

1950, Sonning Ödülü

1953, Nobel Edebiyat Ödülü