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Wilshere, Fenerbahçe'ye gelmeme sebebini açıkladı

İngiliz futbolcu Jack Wilshere, neden West Ham'ı seçtiğini ve Fenerbahçe'ye gelmediğini açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:33
Wilshere, Fenerbahçe'ye gelmeme sebebini açıkladı

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ancak tercihini West Ham'dan yana kullanan Jack Wilshere, transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı. "Ayrılma kararını ben aldım. Bu karar, bir süredir kapımda bekliyordu aslında." sözleriyle konuşmasına başlayan Wilshere, "West Ham çocukluğundan beri tuttuğum bir takımdı. Upton Park'a gider futbolcuları seyrederdim." ifadelerini kullandı. "TÜM SEÇENEKLERİ

DÜŞÜNDÜM! WEST HAM ÇOK AÇIKTI"

Tercih yaparken hangi motivasyonla hareket ettiğini söyleyen Wilshere, "Tüm seçenekleri göz önünde bulundurdum. İngiltere dışından gelen bir teklifi uzun süre düşündüm. Fakat, sonunda karar benim için çok açıktı. West Ham'ın gerçek bir hırsı vardı. Büyük bir stadyumda, harika taraftarlar önünde oynuyorlar. Ayrıca, burada çok özel bir projeyi hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı. West Ham'daki hedeflerini anlatan Wilshere, "Takım olarak son birkaç yılda sürekli ileri doğru gitmeye çalışıyorlar. Yeni transferlerle birlikte daha da ileri gideceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü. 

"ZOR ZAMANLAR YAŞADIM AMA FORMUMU YÜKSELTİYORUM"

Kendi kariyerinden bahseden İngiliz yıldız, "Son birkaç yılda zor zamanlar yaşadım ama formumu giderek yükseltiyorum. Bournemouth'ta harika bir dönem yaşadım. Oraya gitmemdeki amaç kendimi bulmam ve kanıtlamamdı. Hala en üst seviyede oynayabileceğimi ispat ettim. Ardından Arsenal'e döndüm ve forma için savaştım. 30 küsür maçta oynadım ve güzel performanslar gösterdim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Sporx

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:33
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  2. Fenerbahçe
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