Willian Jose Beşiktaş’a mı transfer olacak? Willian Jose kimdir? Willian Jose nerede oynuyor?

Willian Jose da Silva olarak bilinen 23 Kasım 1991 doğumludur. 17. Ağustos 2009'da 1 tarihinde, 2008 yılında Serie A a olarak geliyor, ilk - Botafogo'da 1-2 mağlubiyetle geç yedek oyuncu.

Willian Jose hangi takımda oynadı?

Willian Jose, profesyonel olarak ilk golünü ertesi yılın 17 Ocak'ında attı ve takımının Campeonato Paulista şampiyonluğu için Sertãozinho'da 1-1 berabere kaldıkları tek galibiyeti netleştirdi . Küme düşme ile sonuçlanan kampanya sırasında altı gol daha attı.

Sao Paulo

13 Ocak 2011'de Willian Jose São Paulo'ya katıldı. O çoğunlukla yedek olarak kullanıldı Luís Fabiano ve Dagoberto içinde ilk senesi ve için ikinci bırakarak rağmen Internacional 2012 yılında, o yeni imza arkasında üçüncü seçim hala Osvaldo .

Grêmio / Santos

13 Aralık 2012'de Willian Jose Grêmio'ya taşındı , ancak nadiren göründükten sonra ertesi yılın Mayıs ayında Santos FC ile anlaştı. O boyunca 28 maça çıktı onun tek sezon en Peixe beş gol.

Zaragoza

Willian Jose , 29 Ağustos 2014'te Real Zaragoza ile ikinci seviyede bir yıllık sözleşme imzaladı. 31 Temmuz 2016'da Willian Jose, diğer lig takımı Real Sociedad ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.

Willian Jose başarıları

Sao Paulo

Copa Sudamericana : 2012

Real Madrid

Kral Kupası : 2013–14

gerçek sociedad

Kral Kupası: 2019–20

Uluslararası

Brezilya U20

Güney Amerika Gençler Şampiyonası : 2011

FIFA U-20 Dünya Kupası : 2011