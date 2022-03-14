William Hurt kimdir? William Hurt nereli kaç yaşında?

William Hurt 20 Mart 1950 tarihinde Washington'da doğdu. Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. 1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.

1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi. William Hurt,13 Mart 2022’de71 yaşında hayatını kaybetti.

William Hurt filmleri

The ıncredible hulk, kaptan amerika 3, avengers: sonsuzluk savaşı, yıllar sonra, gerçeğin ötesinde ve vücut ısısı gibi filmlerde oynamıştır.