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Wilders'ten "çifte vatandaşlar oy kullanmasın ve seçilmesin" teklifi

PVV lideri Geert Wilders, Hollanda'daki çifte vatandaşların seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için yasa tasarısı sundu

15 Şubat 2019 Cuma 22:32
Wilders'ten "çifte vatandaşlar oy kullanmasın ve seçilmesin" teklifi

LAHEY (AA) - Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde oy kullanmasının ve seçilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

Wilders, sosyal medya hesabından, "Çifte vatandaşlar için aktif ve pasif seçim hakkına son. Başka ülkelere bağlılığa ve çift çıkara son. Hollanda bizim." ifadeleriyle yasa tasarısı önergesini paylaştı.

Önergede, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde hem oy kullanmaması hem de seçilmemesi teklif ediliyor.

Wilders, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise önergenin ülkedeki tüm çifte vatandaşlar için geçerli olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, çifte vatandaş olan Denk Partisi üyelerini Hollanda Parlamentosundan, belediye meclislerinden ve eyaletlerden uzak tutabilirsek, bu yasanın harika sonucu olur." dedi.

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde, PVV'nin, bu yasa ile 1,3 milyon seçmenin seslerini duyurmasını engellemek istediğini belirterek, çifte vatandaş olanların seçme ve siyaset hakkını ellerinden almak istediğini söyledi.

Wilders ve partisinin, korktuklarından dolayı bu yasa tasarısını sunduğunu ifade eden Kuzu, "Denk Partisi, Wilders'e karşı 2014 yılından beri güçlü ve sert mücadele veriyor. Demokratik araçlar ile Denk Partisi'ne karşı mücadele edemediği için partimizin temsilcilerini susturmak için yasa tasarısı sundu. Bu umutsuzluk eylemi Wilders'in zamanının sona erdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzu, "Wilders bu yasa ile sadece 600 bin Türk ve Faslı seçmeni değil 60 bin Alman ve 30 bin Belçikalıyı da ikinci sınıf vatandaşı yapmaya çalışıyor. Türk ve Faslı düşmanlığının yanında Alman ve Belçikalılara karşı da düşmanlığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ülkedeki tüm Hollandalılara birlik olma çağrısında bulunan Kuzu, "16 milyon Hollandalı, bir siyasi partinin 1,3 milyon seçmeni kenara atarak ayrımcılık yapmasına göz yumamaz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:32
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