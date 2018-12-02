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Dünyanın beklediği Wilder-Fury maçında şaşırtan sonuç

ABD'de gerçekleşen Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonluk maçında karşılaşan Deontay Wilder ile Tyson Fury, 12 raund sonunda berabere kaldılar. Müsabaka sonunda iki boksörün centilmen hareketleri, seyirciler tarafından takdir topladı.

02 Aralık 2018 Pazar 14:00
Dünyanın beklediği Wilder-Fury maçında şaşırtan sonuç

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Deontay Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Tyson Fury karşılaştı.

Dev müsabaka berabere bitti

Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti.

Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu.

Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini ise, Büyük Britanyalı namağlup boksör Anthony Joshua elinde tutuyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:00
  1. Deontay Wilder
  2. Tyson Fury
  3. Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonluğu
  4. Boks müsabakası

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