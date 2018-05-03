Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik” demagojisi

Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, sosyal medya hesabından 'Türkiye'yi özledik' mesajını içeren bir video hazırladı.

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söylemişti. Fakat BTK'dan yapılan resmi açıklama ile Maher yalanlanmıştı.

Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan erişimleri engellemeyen Wikipedia daha önce de Türkiye'nin siteyi tekrar erişime açması için girişimde bulunmuştu, videoda başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden görüntüler paylaşarak, "Türkiye olmadan dünya kaybeder" ifadesini kullandı.

Wikipedia, Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan 2 makale dolayısıyla erişime kapatılmıştı.