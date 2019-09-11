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Wikipedia açıldı mı? AYM'den son dakika Wikipedia kararı

Son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:21
Wikipedia açıldı mı? AYM'den son dakika Wikipedia kararı

Son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı. Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ’la aynı zeminde gösteren yayınlar nedeniyle Wikipedia’ya yayın yasağı getirilmişti.

Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatılmıştı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konulmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:21
  1. Wikipedia açılacak mı?
  2. AYM Wikipedia kararı
  3. Wikipedia son dakika

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