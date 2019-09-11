Wikipedia açıldı mı? AYM'den son dakika Wikipedia kararı Son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı.

Son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı. Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ’la aynı zeminde gösteren yayınlar nedeniyle Wikipedia’ya yayın yasağı getirilmişti. Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatılmıştı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konulmuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.