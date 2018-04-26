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Wikileaks'dan flaş sızıntı! Amerika mı organize etti?

Ermenistan eylemlerinde "muhalif" lider olarak öne çıkan Nikol Paşinyan, Wikileaks belgelerine göre uzun süredir ABD'nin ilgisini çekiyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:21
Wikileaks'dan flaş sızıntı! Amerika mı organize etti?

Ermenistan'da başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından da sürmekte olan eylemlerde, Nikol Paşinyan öne çıkıyor. Wikileaks tarafından sızdırılan ABD belgelerinde "muhalif" lider Paşinyan'a dair çok sayıda yorum bulunuyor.

'AYLARDIR DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMADIK'

28 Mart 2008'de, Paşinyan'ın Ermeni yetkililer tarafından aranmakta olduğu dönemde yazılmış bir belgede Ermeni güvenlik servisinin Paşinyan'ın ABD Büyükelçiliği'nde saklandığından şüphelendiği ve büyükelçiliğe konuyla ilgili soru sorduğu belirtiliyor.

ABD Büyükelçiliği, Paşinyan'ın büyükelçilikte tutulduğunu kabul etmiyor. Ancak belgede Paşinyan'a dair ilginç bir yorumda bulunuluyor.

Belgede şunlar söyleniyor:

"Paşinyan ile aylardır iletişimimiz olmadı. Uzun süredir Paşinyan ile doğrudan iletişimden kaçınıyoruz ve onu alışıldığı gibi büyükelçiliğe davet etmedik, çünkü onu yapıcı olmayan radikal bir figür olarak görüyoruz."

'PAŞİNYAN TAHRİK EDİCİ AÇIKLAMALAR YAPTI'

22 Ocak 2010 tarihli başka bir ABD Büyükelçiliği belgesindeyse, Paşinyan'a verilen hapis cezası değerlendiriliyor.

Belgede 1-2 Mart 2008'de 10 kişinin öldüğü olayları kışkırttığı için yargılanan Paşinyan'a verilen 7 yıl hapis cezası ağır bulunmasına karşın, mahkemenin kurallara göre işlediği kabul ediliyor.

ABD Büyükelçiliği belgesinde Paşinyan'a dair şunlar söyleniyor:

"Kimi siviller Paşinyan'ın 1 Mart'ta kışkırtıcı açıklamalar yaptığını, eylemcilerden yerdeki nesneleri alarak (taşlar, metaller) kendilerini savunmalarını istediğini belirtiyor. İfadelere göre Paşinyan aynı zamanda eylemcileri 'sonuna kadar savaşmaya' çağırdı, bunun bir 'devrim' olduğunu söyledi ve benzer provokatif açıklamalarda bulundu."

10 Mart 2008 tarihli başka bir ABD belgesinde de Paşinyan'ın "aşırı söylemler kullanarak eylemcileri dövüşmeye ikna ettiği" kabul ediliyor.

'PAŞİNYAN KAZANSAYDI ŞAŞIRIRDIK'

ABD'nin Paşinyan'ın adımlarını yakından izlediği ve yer yer iletişim içerisinde olduğu Wikileaks belgelerinde açıkça görülüyor.

2010 ara seçimlerinde Ara Simonyan'a karşı aday olan Paşinyan'a dair bir ABD belgesinde Paşinyan'ın seçim yenilgisi için şunlar söyleniyor:

"Paşinyan herhangi bir seçimi kazansaydı şaşırırdık. Ancak inanılırlığı düşüren şey Paşinyan'ın Simonyan gibi bilinmeyen bir figür karşısında böylesine büyük bir yenilgi yaşaması... Gerçekten de Simonyan görünmezken Paşinyan iki yıl boyunca manşetlerdeydi. Ermenistan Ulusal Koalisyonu (ANC) ve Ter-Petrosyan'ın Paşinyan için 8 Ocak'ta düzenlediği seçim öncesinde yürüyüşündeki ANC bağlantılarımız ve bağımsız gözlemciler bize ilettikleri tahminlerinde seçimleri yine de kaybedeceklerini söylediler, ana sebepse yetkililer tarafından hazırlanan seçim hileleri."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:21
  1. Serj Sarkisyan Nikol Paşinyan
  2. Wikileaks Belgeleri
  3. Wikileaks belgeleriyle deşifre
  4. Ermenistan
  5. ABD

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