WhatsApp'tan mesaj yönlendirme sayısına sınırlama

ANKARA (AA) - Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla tüm üyelerini tek bir mesajı 5 defaya kadar iletebilmekle sınırlandırıyor.

BBC'nin haberine göre, yaşanan linç olaylarında mesaj grupları üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle 6 ay önce Hindistan'da başlatılan sınırlama artık dünyanın diğer yerlerinde de uygulanacak.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte uygulamanın kurallarıyla ilgili güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, platformda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bir mesajın 5'ten fazla kez yönlendirilemeyeceğini duyurdu.

WhatsApp sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vermeye ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesine yönelik yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez iletebilmesine izin veriliyordu.

Bir WhatsApp grubuna en fazla 256 kullanıcı kaydedilebiliyor. Bu teorik olarak, tek bir kullanıcının bir mesajı, daha önce mümkün olan 5 bin 120 kişi yerine yalnızca 1 bin 280 kişiye kadar iletebileceği anlamına geliyor. Ancak mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasının önüne geçecek herhangi durum söz konusu değil.

Diğer yandan, WhatsApp tarafından uçtan uca şifreleme kullanımı, mesajlarının yalnızca gönderenleri ve alıcıları tarafından okunabileceği ve firmanın yanlış bilgileri tespit etme yeteneğini sınırlayabileceği anlamına geliyor.

- Whatsapp'tan Hindistan'daki linç olaylarına karşı önlem

Şirket, geçen temmuz ayında, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kullanıcıların mesajları başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına iletmesine kısıtlama getirecek bir test uygulaması başlattığını duyurmuştu. Tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcıları için geçerli olacak kısıtlamanın Hindistan'da daha dar kapsamı bulunacağı, Hint kullanıcıların aynı gün içinde başka kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına yönlendirebileceği mesaj sayısının 5'le sınırlanacağı bildirilmişti.

Hint hükümeti, şirketi, bu tip kullanımlara karşı bir önlem almaması halinde yasal müeyyidelerle karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Hindistan, 200 milyon kullanıcıyla Whatsapp'ın en büyük pazarı konumunda. Hintli kullanıcılar diğer ülkelerdekinden daha fazla mesaj, fotoğraf ve video paylaşıyor.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde mayıs ayından itibaren sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle en az 20 kişi linç edilmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ayrıca ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana gelmişti.