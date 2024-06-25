WhatsApp'taki yeni özellik: Çile bitti! WhatsApp üzerinden yapabileceksiniz! Uygulaması ilan edildi
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Artık bu işlem kolaylıkla yapılabilecek! Yeni özellik ortaya çıkardı!
WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ
Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp mesajlaşma uygulaması geçtiğimiz aylarda yeni özelliklerini duyurmuştu. Android Beta sürümünde test aşamasında olan özellikle artık WhatsApp uygulaması üzerinden numara çevirerek arama yapılabilecek.
Yeni güncellemeyle birlikte yeni özellikler de uygulamaya eklendi. Yeni güncelleme sayesinde artık normal telefon araması yapıyor gibi uygulama üzerinden numara çevirerek arama yapılabilecek ve kişilerin numarasının kaydedilmesi zorunlu olmayacak. Güncellemenin yakın zamanda bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor.