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Seçim 2019 Sayfası

WhatsApp'ta yeni özellik! Rehbere kayıt şartı kalkıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta, bir kişiyle sohbet edebilmek için artık o kişinin rehberde kayıt olma şartı kalkıyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
WhatsApp'ta yeni özellik! Rehbere kayıt şartı kalkıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerine kavuşuyor. WhatsApp'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişiyi telefon rehberinize eklemeniz gerekiyor, aksi halde WhatsApp kişiler listesinde o kullanıcı gözükmüyor.

WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk, artık ortadan kaldırılıyor.

Kişi eklemeye gerek olmayacak

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların, karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bu özelliğin nasıl kullanılacağı tam olarak bilinmese de yayınlanacak son güncelleme ile söz konusu özellik bütün akıllı telefonlarda kullanıma açılacak

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
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