WhatsApp’ı internetsiz nasıl kullanabilirim? İnternetsiz WhatsApp kullanma yolları

En popüler mesajlaşma programı WhatsApp, artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Telefonumuzdan her an WhatsApp’a girer arkadaşlarımıza sohbet eder fotoğraf, video paylaşırız tabi internet olduğu sürece diyorsanız yanlış biliyorsunuz demektir. Çünkü internet olmadan da WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. O nasıl olacak mı diye mi soruyorsunuz? İnternetsiz WhatsApp’ı kullanmanın yollarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Dünyaca ünlü mesajlaşma programı WhatsApp, internet bağlantısı olduğu ortamlarda mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Anacak son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı durumlarda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, internete bağlandığımız zaman kullanıcıya gönderiliyor. Ancak son yenilikler çerçevesinde WhatsApp’ı internetsiz kullanabilmek de mümkün. Peki WhatsApp’ı internetsiz nasıl kullanabilirim? Sorusunun cevabına bir an önce geçseniz diyorsunuz. Haklısınız lafı uzatmadan hemen WhatsApp’ı internet olmadan nasıl kullanabilirim sorusunun cevabına geçelim.

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim. Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.