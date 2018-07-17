THY - Kastamonu
0553 313 94 23

WhatsApp'da tikler ne işe yarar? WhatsApp'da mavi tik özelliği nasıl kapatılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayatımızın vazgeçilmezleri arasında hiç şüphesiz. Cep telefonumuzu elimizden bir anolsun düşürmüyoruz. Gün içinde onlarca belki de yüzlerce girip çıkıyoruz WhatsApp'a, Twitter'a, Facebook'a. Bu mecralarda kim ne yapmış, hangi arkadaşımız nerede gibi soruların cevabı an be an cep telefonumuz sayesinde öğrenmekteyiz. WhatsApp mesajlaşmaya çok büyük yardımcı olmakta. Peki WhatsApp'da çift çizgi ne anlama geliyor. Yine WhatsApp'da çift mavi çizgi ne anlama gelmekte. İşte detaylar

17 Temmuz 2018 Salı 14:57
WhatsApp'da tikler ne işe yarar? WhatsApp'da mavi tik özelliği nasıl kapatılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayatımızın vazgeçilmezleri arasında hiç şüphesiz. Cep telefonumuzu elimizden bir an  olsun düşürmüyoruz. Gün içinde onlarca belki de yüzlerce girip çıkıyoruz WhatsApp'a, Twitter'a, Facebook'a. Bu mecralarda kim ne yapmış, hangi arkadaşımız nerede gibi soruların cevabı an be an cep telefonumuz sayesinde öğrenmekteyiz. WhatsApp mesajlaşmaya çok büyük yardımcı olmakta. Peki WhatsApp'da çift çizgi ne anlama geliyor. Yine WhatsApp'da çift mavi çizgi ne anlama gelmekte. Çift tıkın anlamı mesaj  gitti ama okunmadı, mavi çift tık ise, karşı taraf mesajını okudu demektir.

WhatsApp'ta 'mavi tik' özelliğini kapatma yolu

iOS kullanıcıları için: Mesajı okumadan önce cihazınızı “Uçak Modu”na alın. Mesajı okuduktan sonra uygulamadan çıkın ve “Uçak Modu”nu kapatın.

ndroid kullanıcıları için: Gelen mesajı okumadan önce cihazınızın internet bağlantısını kesin. Mesajı okuduktan sonra sadece o iletiyi üzerine basılı tutarak silin. İnternet bağlantınızı aktifleştirin Yeni mesaj gelse bile sildiğiniz içerik için mavi tik bildirimi gitmeyecektir.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:57
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp çift tikler
  3. whatsapp çift tik kapatma
  4. whatsapp çift gri tik kapatma
  5. whatsapp çift tik engelleme
  6. whatsapp tek tik yapma
  7. whatsapp çevrimiçi ama tek tik
  8. whatsapp tek tik hilesi
  9. whatsapp tek tik engelleme
  10. whatsapp'ta mavi tik olmuyorsa.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt gelir orta gelir grubu kura çekiliş isim listesi
    1. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    2. Fuar hızlı başladı! İlk gününde 399..
    3. Çocuğunuzda stres belirtileri nelerdir?
    4. Fikret Orman döneminde futbolcu..
    5. İnce cephesinden açıklama: İmza..
    6. Türkiye, NATO için vazgeçilmez bir koz!
    7. 'FETÖ yoktur' diyen Karslı'ya o..
    8. 'YPG, ABD'nin verdiği silahları..
    9. Şehitlerin intikamı alındı! 8 terörist..
    10. Çileğin faydaları nelerdir?
    11. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    12. O isim MİT imamı çıktı!
    13. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    14. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    15. İstanbul'da küçükbaş ve büyükbaş..
    16. Brezilyalı yıldız futbolcunun annesi..
    17. WhatsApp'da tikler ne işe yarar?
    18. Ender Daban kimdir? Adnan Oktar'ın..
    19. Flaş gelişme! OHAL Perşembe günü...
    20. Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş