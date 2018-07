WhatsApp'da tikler ne işe yarar? WhatsApp'da mavi tik özelliği nasıl kapatılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayatımızın vazgeçilmezleri arasında hiç şüphesiz. Cep telefonumuzu elimizden bir an olsun düşürmüyoruz. Gün içinde onlarca belki de yüzlerce girip çıkıyoruz WhatsApp'a, Twitter'a, Facebook'a. Bu mecralarda kim ne yapmış, hangi arkadaşımız nerede gibi soruların cevabı an be an cep telefonumuz sayesinde öğrenmekteyiz. WhatsApp mesajlaşmaya çok büyük yardımcı olmakta. Peki WhatsApp'da çift çizgi ne anlama geliyor. Yine WhatsApp'da çift mavi çizgi ne anlama gelmekte. Çift tıkın anlamı mesaj gitti ama okunmadı, mavi çift tık ise, karşı taraf mesajını okudu demektir.

WhatsApp'ta 'mavi tik' özelliğini kapatma yolu

iOS kullanıcıları için: Mesajı okumadan önce cihazınızı “Uçak Modu”na alın. Mesajı okuduktan sonra uygulamadan çıkın ve “Uçak Modu”nu kapatın.

ndroid kullanıcıları için: Gelen mesajı okumadan önce cihazınızın internet bağlantısını kesin. Mesajı okuduktan sonra sadece o iletiyi üzerine basılı tutarak silin. İnternet bağlantınızı aktifleştirin Yeni mesaj gelse bile sildiğiniz içerik için mavi tik bildirimi gitmeyecektir.