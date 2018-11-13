WhatsApp’da Google Drive'a aktarma nasıl yapılır? WhatsApp sildiğiniz mesajları geri alma

Dünyanın en popüler mesajlaşma programı WhatsApp son dakika açıklama yaptı. WhatsApp, verilerini Google Drive'a aktarmayan üyelerini tüm verilerini silmekte tehdit etti. Peki WhatsApp’da Google Drive'a aktarma nasıl yapılır?

WhatsApp, verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu. WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu. Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor.

WhatsApp’da nasıl Google Drive yedeklemesi yaparım?

WhatsApp'ı açın.

Menü'ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği'ne gidin.

Google Drive'a yedekle'ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin. Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap ekle'yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme için kullandığınız Google hesabını lütfen unutmayın.

Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için Yedekleme bağlantısı'na dokunun. Hücresel veri üzerinden yedekleme yapmanın ek veri ücretlendirilmesine neden olabileceğini lütfen unutmayın. Sohbetlerinizi aynı zamanda manuel olarak da istediğiniz zaman Google Drive'a yedekleyebilirsiniz.

Peki WhatsApp’da sildiğiniz mesajlarınızı nasıl geri alırsınız?