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WhatsApp’da kişiyi nasıl engellerim? WhatsApp kişi engelleme nasıl olur?

Dünyaca ünlü mesajlaşma programı WhatsApp sayesinde istediğimiz kişilerle anında iletişime giçip, kolayca resim paylaşabiliriz. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp’da da konuşmak ve görüşmek istemediğimiz kişiler olabilir. WhatsApp bu kişileri engelleme olanağı sunmakta. Peki WhatsApp’da bir kişiyi nasıl engellerim? WhatsApp kişi engelleme nasıl olur?

11 Eylül 2018 Salı 10:27
WhatsApp’da kişiyi nasıl engellerim? WhatsApp kişi engelleme nasıl olur?

Dünyaca ünlü mesajlaşma programı WhatsApp sayesinde istediğimiz kişilerle anında iletişime giçip, kolayca resim paylaşabiliriz. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp’da da konuşmak ve görüşmek istemediğimiz kişiler olabilir. WhatsApp bu kişileri engelleme olanağı sunmakta. Peki WhatsApp’da bir kişiyi nasıl engellerim? WhatsApp kişi engelleme nasıl olur?

WhatsApp'ta biri sizi engellediğinde ya da siz birini engellediğinizde engellenene tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. WhatsApp'ta engellenip engellenmediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmelisin. Peki WhatsApp'ta engellendiğini nasıl öğrenirsin? İşte yanıtı…

Sohbet kısmında kişinin son görülme saatini göremiyorsanız ya çevrimiçi özelliğini kapatmıştır ya da sizi engellemiştir. Eğer profil fotoğrafını göremiyorsanız ya fotoğraf kullanmıyordur ya da sizi engellemiştir.

Mesaj gönderdiğinizde mavi tik görünmüyorsa ya son görülme yani mavi tik özelliği kapalıdır ya da sizi engellemiştir.

WHATSAPP'TA BİR KİŞİ ENLGELLEMEK

WhatsApp'ı açın, Menü > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenen kişiler'e dokunun.

Ekle 'ye dokunun.

Listeden engellemek istediğiniz kişiyi seçin.

Bir kişiyi engellemek için diğer alternatif yollar:

Kişi ile olan sohbeti açın, ardından Menü > Diğer > Engelle > ENGELLE'ye dokunun.

Kişi ile olan sohbeti açın, ardından kişinin ismine dokunun > Engelle > ENGELLE'ye dokunun.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:27
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