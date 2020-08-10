WhatsApp'a beklenilen özellik! Kullanıcılar çok sevinecek

Dünyaca hemen herkesin vazgeçilmez mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp gün geçtikçe telefon üretimine paralel olarak kullanıcı sayısını arttırıyor. Daha iyi bir deneyim sağlamayı amaçlayan uygulama, geçen aylarda kullanıcılarına grup sohbetlerini sonsuza kadar sessize almalarını sağlayacak bir güncelleme yayınlayacağını duyurmuştu. Eksik yanları hakkında kullanıcılardan geri dönüşler alan şirket bu seferde süpriz bir özelliği devreye sokacaklarını açıkladı. Artık WhatsApp geçmiş sohbetlermizi yeni aldığımız telefona entegre edebileceğiz. Yanlız WABetaInfo, bu yeniliğin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. Bu özelliği masaüstü sürümünde deneyen WABetaInfo, sohbet geçmişlerinin başarılı bir şekilde aktarılabildiğini söylediSenkronizasyon işleminin Wi-Fi ile yapılmasını öneren haber kaynağı, bu yeniliğin ilk önce masaüstü sürümünde aktif edileceğini daha sonra ise mobil cihazlara geleceğini kesin bir dil ile ifade etti. Bu yeniliğin ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Son olarak WhatsApp ekibinin kendiliğinden silinen mesajlar için de bazı projeler geliştirdiğini belirtelim.