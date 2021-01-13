WhatsApp Türkiye’ye ne açıklama yaptı? Son durum ne?

Gelen bir son dakika haberine göre WhatsApp Türkiye açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada bazı konulara netlik getirmek istediğini belirten uygulama gizlilik konusunda merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı söylentilere değinmek ve %100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez"

Aynı zamanda resmi web sayfası üzerinden yapılan açıklamada da, "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" denildi.

"Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir"

"NE PAYLAŞIRSANIZ PAYLAŞIN, ARANIZDA KALIR"

WhatsApp açıklamasının devamında ise, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadesini kullandı.

Çok sayıda kullanıcısı olduğunu ifade eden WhatsApp, "Herkesin kime ne mesaj gönderdiğinin veya kimi aradığının kaydını tutmuyoruz. Geleneksel olarak mobil operatörler bu bilgileri saklarken, bu kayıtları iki milyar kullanıcı için saklamanın hem gizlilik hem de güvenlik riski olacağına inanıyoruz ve bunu yapmıyoruz" dedi.