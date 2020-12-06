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Teknoloji WhatsApp reklam sistemi geliyor! İşte detaylar
Teknoloji

WhatsApp reklam sistemi geliyor! İşte detaylar

Bir süredir yeni özellikleriyle gündeme gelen WhatsApp, milyarı geçen kullanıcısıyla dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olma ünvanını koruyor. WhatsApp reklam sistemini kullanıcılar ile buluşturmak için hazırlanan şirket, kullanım şartlarını güncelledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:49:00 -
WhatsApp reklam sistemi geliyor! İşte detaylar

Uzun süredir şirketin yeni bir reklam sistemiyle karşımıza çıkacağı iddia ediliyordu. Her ne kadar bugüne kadar doğrulanmasa da birçok analist böyle bir hamlenin yapılacağını belirtmişti.

WhatsApp uygulamasında reklamların nasıl gösterileceği belli oldu. Kullanıcıları yanıltmaya yönelik çalışmalardan kaçınan WhatsApp, reklamları sohbet penceresi şeklinde göstermeyecek. Banner adı verilen reklam türünün kullanılacağı yeni sistem, kullanıcılara uygulamayı görüntülemeye devam etmek için reklama tıklamaya teşvik edecek.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan güncelleme listesinde yer alan reklam sistemi dikkat çekiyor. Android ve Web için 2.20.206.19, iOS için 2.20.130 sürümüyle birlikte şirket kullanım politikasını da değiştirecek.

Yenilenen kullanım politikasıyla birlikte WhatsApp’ın ve şirketlerin verileri reklam için işleme hakkı olacak. WhatsApp, şirketlerin mesajları işleyebilmek için verileri Facebook üzerinde depolayıp depolamadığını kullanıcılar ile sohbet penceresinde paylaşacağını açıkladı.

8 Şubat 2021 tarihinde değiştirilecek olan kullanım politikası, kullanıcılara hizmet odaklı reklam göstermeyi hedefliyor. Bazı analistler bu hamle sonrasında şirketin büyük oranda kullanıcı kaybedeceğini düşünüyor.

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