WhatsApp mesajlar otomatik olarak nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?
WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir? WhatsApp kaybolan mesajlar nasıl açılır? WhatsApp kaybolan mesajları geri getirme işlemi kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. WhatsApp, milyonlarca kullanıcının mahrem bilgilerine göz dikmesiyle yoğun tepkiler aldı. Anca onca tepkiye rağmen gizlilik sözleşmesi dayatmasından halen vazgeçmiş değil. WhatsApp zedelenen imajını düzeltmenin peşine düştü. WhatsApp yeni özelliklere imza atarak kullanıcının gözüne girmek istiyor ve bunun için de kaybolan mesajlar özelliği ile tekrar sahaya iniyor. Peki WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir?
WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin gelmişti. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, Snapchat‘in oldukça popüler olan kaybolan mesajlar özelliği şu anda WhatsApp için test aşamasında. İsteğe bağlı olarak çalışacak bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Kaybolan mesajlar özelliğinin, test aşamaları tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.