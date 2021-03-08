  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp mesajlar otomatik olarak nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?
Teknoloji

WhatsApp mesajlar otomatik olarak nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?

WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir? WhatsApp kaybolan mesajlar nasıl açılır? WhatsApp kaybolan mesajları geri getirme işlemi kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. WhatsApp, milyonlarca kullanıcının mahrem bilgilerine göz dikmesiyle yoğun tepkiler aldı. Anca onca tepkiye rağmen gizlilik sözleşmesi dayatmasından halen vazgeçmiş değil. WhatsApp zedelenen imajını düzeltmenin peşine düştü. WhatsApp yeni özelliklere imza atarak kullanıcının gözüne girmek istiyor ve bunun için de kaybolan mesajlar özelliği ile tekrar sahaya iniyor. Peki WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:34:00 - 2021-03-08 15:35:16
WhatsApp mesajlar otomatik olarak nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?

WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin gelmişti. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, Snapchat‘in oldukça popüler olan kaybolan mesajlar özelliği şu anda WhatsApp için test aşamasında. İsteğe bağlı olarak çalışacak bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Kaybolan mesajlar özelliğinin, test aşamaları tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı MHP amblemi için soruşturma başlattı
Gündem

İçişleri Bakanlığı MHP amblemi için soruşturma başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da bir caninin 92 yaşındaki kadını katlettikten sonra yakalandığı sırada elindeki MHP ablemli dövmeni..
Gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini azmettirip kocasını evinde vurdurttu!
Gündem

Gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini azmettirip kocasını evinde vurdurttu!

Gayrimeşru ilişki bir cinayet teşebbüsüne daha neden oldu. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşı ..
O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi
Dünya

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay