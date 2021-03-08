WhatsApp mesajlar otomatik olarak nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?

WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin gelmişti. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, Snapchat‘in oldukça popüler olan kaybolan mesajlar özelliği şu anda WhatsApp için test aşamasında. İsteğe bağlı olarak çalışacak bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Kaybolan mesajlar özelliğinin, test aşamaları tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.