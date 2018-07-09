WhatsApp kullanıcıları dikkat! O özellik geliyor

İlk olarak WABetaInfo'nun WhatsApp Android 2.18.204 sürümünde tespit ettiği "Şüpheli Bağlantı Tespit Etme" özelliği, WhatsApp tarafından doğrulandı.

Şirketin blog gönderisinde, şüpheli bağlantıların otomatik tespit edileceği ve yalan haber, zararlı içerik gibi kaynaklara yönlendirilen URL'leri algılayacağı belirtildi.

Uygulama, daha sonra şüpheli bağlantıyı kırmızıyla işaretleyerek "spam" olduğunu gösterecek. Kullanıcı yine de bağlantıya tıklamak isterse, WhatsApp ekrana bir uyarı mesajı getirecek ve ziyaret edilecek sitenin zararlı olabileceği bilgisini vererek, web sitesine yönlenmeden önce kullanıcıdan onay alacak.

WABetaInfo, ayrıca WhatsApp'ın her bağlantıyı analiz ettiğinde, bunu ana sunucuya veri göndermeden telefon üzerinde yapacağını belirtiyor. Bunun nasıl olacağı henüz bilinmese ve teknik olarak güç olsa da, böylelikle mesajların gizliliğinin korunacağının altı çiziliyor.

Hâlihazırda geliştirilme sürecinde olan özellik, kullanıcıların da istedikleri bağlantıları bildirmesine olanak verecek.

Özelliğin ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.