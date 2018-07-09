THY - İmaj
0553 313 94 23

WhatsApp kullanıcıları dikkat! O özellik geliyor

Kısa bir süre önce yalan haberle mücadele etme yöntemlerini açıklayan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması ola WhatsApp, söz konusu özelliklerle ilgili testlere başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
WhatsApp kullanıcıları dikkat! O özellik geliyor

İlk olarak WABetaInfo'nun WhatsApp Android 2.18.204 sürümünde tespit ettiği "Şüpheli Bağlantı Tespit Etme" özelliği, WhatsApp tarafından doğrulandı.

Şirketin blog gönderisinde, şüpheli bağlantıların otomatik tespit edileceği ve yalan haber, zararlı içerik gibi kaynaklara yönlendirilen URL'leri algılayacağı belirtildi.

Uygulama, daha sonra şüpheli bağlantıyı kırmızıyla işaretleyerek "spam" olduğunu gösterecek. Kullanıcı yine de bağlantıya tıklamak isterse, WhatsApp ekrana bir uyarı mesajı getirecek ve ziyaret edilecek sitenin zararlı olabileceği bilgisini vererek, web sitesine yönlenmeden önce kullanıcıdan onay alacak.

WABetaInfo, ayrıca WhatsApp'ın her bağlantıyı analiz ettiğinde, bunu ana sunucuya veri göndermeden telefon üzerinde yapacağını belirtiyor. Bunun nasıl olacağı henüz bilinmese ve teknik olarak güç olsa da, böylelikle mesajların gizliliğinin korunacağının altı çiziliyor.

Hâlihazırda geliştirilme sürecinde olan özellik, kullanıcıların da istedikleri bağlantıları bildirmesine olanak verecek.

Özelliğin ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
  1. WhatsApp
  2. Yenilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitolojik Giresun Adası'na yoğun turist ilgisi
    1. Mitolojik Giresun Adası'na yoğun..
    2. Resmen açıkladı: Bir KHK daha çıkacak!
    3. Böyle anne olmaz olsun! Oğlunu köpek..
    4. Asya'dan Güney Amerika'ya... Tüm Dünya..
    5. Çocuklarda astım belirtileri nelerdir?
    6. Hayattayken beslediği köpeği, ölünce..
    7. Mağara için imar barışı başvurusu yaptı
    8. 5 kiloluk dev mantar ilgi odağı oldu!
    9. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    10. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    11. Denize girmesi yasaklanmıştı çünkü...
    12. Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
    13. Kalp hastaları nasıl beslenmelidir?
    14. Hayatını kaybeden ünlü tatlıcı son..
    15. Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi
    16. Tarihi gelişme! İki ülke..
    17. 'Srebrenitsa kurbanları' gözyaşlarıyla..
    18. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    19. Kahvaltı yapmanın yararları nelerdir?
    20. Defineciler tarihi kiliseyi kazdı!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...