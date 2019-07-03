Whatsapp çöktü mü? İnstagram çöktü mü? Facebook çöktü mü? sorularının cevabı merak eidliyor. Bir süredir sosyal medya siteleri whatsapp instagram ve facebook erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp ileti, dosya alışverişinde sorunlar yaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı. Ayrıca Avrupa'daki kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşıyor. Peki, Whatsapp, instagram, facebook erişim sorunu ne kadar sürecek? Ulaştırma Bakanlığından açıklama

Whatsapp'ın çökmesi üzerine kullanıcılar, "Whatsapp çöktü mü? Neden Whatsapp'ta fotoğraf ve resim gitmiyor!" gibi soruların cevabını araştırırken, sosyal medyada da konu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken, yaşanan sorun sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sıkıntılarını gerçek zamanlı olarak takip eden Downdetector.com'a da yansıdı.

Sosyal ağlarda erişim sorunu ne kadar sürecek?

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı

Ulaştırma Bakanlığından açıklama: Global bir sorun

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.