Whatsapp hattı 2 bin 139 bildirim aldı

Akçaabat Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla kurduğu Whatsapp destek hattı, dört ayda 2 bin 139 bildirim aldı.

Akçaabat’ta yaşayan vatandaşlar her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık olarak iletirken Whatsapp ihbar hattına gelen mesajlar ise anında ilgili birime aktarılıyor.

İhbar hattına vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen belediye yetkilileri sorun olan yerlere anında müdahale ediyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapanAkçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, belediye olarak gerek sosyal medya,gerekse Whatsaap hattından gelen bildirimlere anında karşılık verildiğini belirterek “Akçaabat Belediyesi olarak hemşerilerimizin talep ve beklentilerine daha hızlı cevap verebilmek için kurduğumuz Whatsaap iletişim hattımız 4 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Sorun varsa çözüm de var. Çekin, gönderin bizler çözelim” dedi.

Teknolojiyi aktif kullanan vatandaşlar 0 (552) 465 6161numaralı Whatsapp destek hattının yanı sıra 462 227 13 00 numaralı belediye telefon hattını arayarak ulaşabilecekleri gibi www.akcaabat.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler.