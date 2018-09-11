Whatsapp engellendiğimi nasıl anlarım 2018

WhatsApp dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biridir. Gün içinde yüzlerce kez girip çıktığımız ve eş dost akraba arkadaşlarımızla hasbihali WhatsApp üzerinden yapmayı tercih ederiz. Arkadaşlarınızdan uzun süre mesaj alamıyorsanız akla gelen ilk sual WhatsApp’ta engellendim mi? 2018 WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım olur? Peki arkadaşım beni WhatsApp’ta engellemiş mi öğrenmek istesem ne yapmam lazım? İşte detaylar…

WhatsApp’da engellendiğiniz anlamanın en etkili yöntemi şu; WhatsApp’da engel yemişmisiniz anlamanın en kesin yöntemlerden biride; arkadaşınızı bir gurup içine eklemeye çalışmaktır. Eğer arkadaşınızı bir guruba dahil edemiyorsanız karşı taraf sizi kesinlikle engellemiş demektir. Bu olay hem Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarda ve İOS işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarda da geçerlidir.

Whatsapp’ta engellendiğimi anlamanın başka yolu var mı?

Engellenmiş olduğunuzun birkaç göstergesi vardır: Bir kişinin son görülme veya çevrimiçi durumunu sohbet ekranında göremezsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bir kişinin profil fotoğrafında yaptığı değişiklikleri göremezsiniz. Bir kişiye gönderdiğiniz mesajlar her zaman tek bir onay işareti (mesaj gönderildi) olarak kalır; ikinci onay işareti (mesaj iletildi) asla görünmez. Arama girişimlerinizin hiçbiri gerçekleşmez. Her ne kadar başka ihtimaller de olsa, bir kullanıcıda yukarıdaki göstergelerin tümünü görüyorsanız, bu sizi engellediği anlamına gelebilir. Gizliliğinizi korumak amacıyla, bir kişiyi engellediğinizde bunun başkaları tarafından anlaşılamayacağı şekilde kasıtlı olarak düzenleme yaptık. Bu nedenle, başkası tarafından engellenip engellenmediğinizi size de söylememiz mümkün değildir.